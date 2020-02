Der Stürmer des FC Bayern zog sich beim 3:0-Sieg gegen Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Stürmer Robert Lewandowski wird dem FC Bayern vorraussichtlich rund vier Wochen fehlen. Der Pole habe sich beim 3:0-Sieg gegen den FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zugezogen. Das teilte der Klub auf seiner Homepage mit. Dies habe eine Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt nach der Rückkehr aus London am heutigen Mittwoch ergeben. Nach einer zehntägigen Gipsruhigstellung soll das Aufbautraining beginnen.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy! 🍀



🔗 https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

Lewandowski traf gegen Chelsea zum 3:0 und bereitete beide Tore von Serge Gnabry vor. Stimmt die Ausfallprognose, dann wird er neben dem DFB-Pokalviertelfinale bei Schalke 04 am kommenden Dienstag und dem Rückspiel gegen die Londoner am 18. März auch mindestens die nächsten drei Ligaspiele (bei der TSG Hoffenheim, gegen den FC Augsburg, bei Union Berlin) verpassen. Lewandowski führt die Torjägerliste der Bundesliga mit 25 Treffern an.

