Kommentar von Christof Kneer

Das Gute am FC Bayern ist ja, dass er sich seine Diagnosen meistens selber stellt. Zwar zerbrechen sich immer wieder sehr viele Menschen den Kopf darüber, wie es diesem Fußballverein gerade so geht, aber tatsächlich kann das niemand so präzise beschreiben wie der FC Bayern selbst. Wenn der FC Bayern mit großen Worten den Weltstar Sadio Mané verpflichtet, wenn er schon ein paar große Worte vorbereitet, um vielleicht bald den Weltstar Matthijs de Ligt zu präsentieren und wenn er bei der feierlichen Teamvorführung in der Arena demonstrativ den Weltstar Serge Gnabry an sich bindet - dann weiß man: Es ging dem Verein nicht gut.