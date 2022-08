Weltfußballer Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona auch in der Torschützenliste der spanischen Primera División angekommen. Der am ersten Spieltag noch glücklose Ex-Bayern-Profi traf am Sonntagabend bei Real Sociedad San Sebastián mit dem linken Fuß bereits nach 44 Sekunden und dann in der 68. Minute zum zweiten Mal - jetzt mit dem rechten Fuß. An seinem 34. Geburtstag bejubelte Lewandowski seinen ersten Treffer mit weit ausgestreckten Armen.

Der polnische Torjäger war in diesem Sommer vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt. Das Spiel gewannen die Katalanen mit 4:1 (1:1). Nach dem schnellen Ausgleich durch den früheren Dortmunder Alexander Isak (6.) sorgte der einst ebenfalls beim BVB angestellte Ousmane Dembélé (66.) wieder für die Barça-Führung. Lewandowski und Ansu Fati (79.) erhöhten. In der Tabelle machte Barcelona mit nun vier Punkten einen Sprung auf Platz fünf.

Mbappé trifft nach acht Sekunden

Auch Kylian Mbappé hat ein aufsehenerregendes Tor erzielt und damit den Rekord für das schnellste Tour in der Ligue 1 eingestellt. Der 23-Jährige traf am Sonntagabend bereits nach acht Sekunden für Paris Saint-Germain zur Führung im Auswärtsspiel bei OSC Lille, das letztlich 7:1 (4:0) für die Gäste endete. So früh hatte zuvor Michel Rio im Februar 1992 für Caen gegen Cannes getroffen.

Spitzenreiter PSG hat nach drei Spielen 17:3 Tore auf dem Konto und ist damit sogar noch erfolgreicher als der FC Bayern in Deutschland. Lille hatte erst 2021 die Meistertitel-Serie von PSG unterbrochen. Mbappe legte in Lille mit dem 6:1 und 7:1 noch zwei weitere Tore nach, zudem trafen seine Co-Stars Neymar und Lionel Messi (je 2) sowie der Ex-Dortmunder Ashraf Hakimi. Der aussortierte Julian Draxler fehlte im Kader.