In der 60. Minute hallten Sprechchöre durch das Berliner Olympiastadion, und für einen Moment schien es, als könne Robert Lewandowski sein Land noch einmal umstimmen. Unter tosendem Applaus verabschiedeten die Zehntausenden polnischen Anhänger den Torschützen Krzysztof Piatek, dann widmeten sie sich dem erfolgreichsten Sportler in der Geschichte Polens: „Leee-wandowski“ riefen die Polen, zweimal nur, etwas kleinlaut, aber voller Hoffnung: Es war der Spieler mit der Nummer neun, der eineinhalb Spiele wegen einer Muskelverletzung gefehlt hatte und nun ein 1:1 drehen sollte in einen polnischen Sieg, in ein mögliches polnisches Weiterkommen.

Fünf Minuten später aber traf Österreich zum 2:1, kurz darauf zum 3:1. Lewandowski schoss in einer halben Stunde nicht einmal in Richtung des gegnerischen Tores. Und am Abend, als das Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden unentschieden endete, stand fest, dass Polen als erste Nation aus dem Turnier ausgeschieden war.

Allzu große Hoffnungen auf ein Weiterkommen hatten die Polen schon vor dieser mathematischen Gewissheit nicht mehr gehegt, Ernüchterung hatte sich mit Abpfiff im Stadion breitgemacht. Als Lewandowski sich mit Journalisten aus seiner Heimat unterhielt, ging es längst um die Aufarbeitung: Nein, sagte er, er habe „nichts gespürt“ von seiner Verletzung, und ja, er hätte wohl auch noch einige Minuten mehr spielen können. Die entscheidende Frage allerdings, die man im Olympiastadion erst leise hören konnte, die nun aber polnische Medien offensiv aufwerfen: Hätte das überhaupt etwas genützt?

Ihre schlechteste halbe Stunde spielten die Polen bei der Europameisterschaft mit Lewandowski in vorderster Front, fast als hätte der Rest des Teams aufgehört zu spielen mit seiner Hereinnahme. Im ersten Spiel hatte sein Stellvertreter Adam Buksa gegen die Niederlande getroffen, gegen Österreich war Piatek ein Tor gelungen, doch sobald der 35-Jährige auf dem Feld stand, wurde die polnische Mannschaft langsamer, ausrechenbarer, umständlicher. Es wirkte, als hätte Lewandowski nicht seine unbestrittenen Fähigkeiten als Torjäger mit aufs Feld gebracht – sondern all die Debatten, die ihn in den vergangenen Jahren in Polen begleiten. Und die nicht nur einem Spieler, sondern einer ganzen Mannschaft das Leben erschweren.

Um all das zu verstehen, ist wohl ein Blick zurück auf die Weltmeisterschaft in Katar notwendig, auf einen Streit aus dem Dezember 2022, der sein Image bis heute schädigt: Es ging um Prämienzahlungen in Millionenhöhe aus öffentlicher Hand. 6,5 Millionen Euro soll der damalige Premierminister Mateusz Morawiecki der Mannschaft damals versprochen haben. In einem Land, das gerade unter dem Eindruck des Kriegs in der benachbarten Ukraine stand und das unter einer Inflation von 18 Prozent litt, entstand das Bild vom gierigen, abgehobenen Robert Lewandowski.

Böswillige Memes mit ihm kursieren zuhauf im Internet

Als die Polen dann auch noch ausschieden, mit einem beachtlich destruktiven Fußball, ging endgültig der Maßstab verloren: Dass Lewandowski Polens erster Weltfußballer war, ein internationales Aushängeschild für das Land, dass ihn Trainer wie Pep Guardiola für seine Professionalität in den Himmel lobten, all das ging unter in einer Welle aus Feindseligkeit, die sich als Belustigung tarnte. Lewandowski und seine Frau, die ehemalige Kickboxerin Anna, die aus der neuen Heimat des Paares in Barcelona ihre Liebe zu lateinamerikanischem Tanz auf Instagram vermarktet, mussten sich auf einmal gegen eine Horde im Internet wehren.

Unzählige sogenannter Memes kursieren in polnischen Foren und in den sozialen Medien. In teilweise nicht jugendfreiem Ton macht man sich dort auch vor und während des Turniers über den Stürmer lustig, Lewandowski setzte sich dagegen vergeblich juristisch zur Wehr. Immer wieder diente auch die erfolgreiche Tennisspielerin Iga Swiatek als Vergleich, die Lewandowski als eines ihrer größten Vorbilder nennt und ihn bei einem ihrer Grand-Slam-Siege in Paris in ihre Box einlud. „Hast du auch schon mal etwas gewonnen?“, steht dann über den gerade noch zitierfähigen Memes, die die lachende Swiatek mit Pokal zeigen und daneben den traurigen Lewandowski im Nationaltrikot, in dem er immer wieder gescheitert ist.

Es ist mehr als nur Häme, die Lewandowski entgegenschlägt. „Ich mache mir Sorgen, dass er wegen dieser Memes mit mir ein bisschen Hass bekommt“, sagte Swiatek zuletzt: „Er hat es nicht verdient, in solchen Memes mitzuwirken.“ Und doch wohnt dem Vergleich mit der Tennisspielerin eine Wahrheit inne, eine, die Lewandowski in seiner Karriere vielleicht zu wenig beachtet hat: dass man für großen Erfolg immer Bewunderung und Respekt erfahren kann – aber ehrliche Liebe nur dann bekommen wird, wenn man dabei nahbar und menschlich bleibt.

Genügend Spieler stellen das unter Beweis, auch bei dieser Europameisterschaft: Luka Modric, dem bei den Kroaten anzumerken ist, dass er seinen Zenit überschritten hat, erfährt dort trotzdem tiefe Zuneigung. Auf der Bank der Österreicher sitzt David Alaba, der sich jahrelang in der Heimat ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt sah wie Lewandowski, der aber verstanden hat, dass er offener, zugänglicher, inniger werden muss, um die Zuneigung eines Landes zu bekommen.

Man darf die Erfolge nicht vergessen: 2016 führte Lewandowski Polen ins Viertelfinale

Nach Alaba sehnen sich die Menschen in Österreich aktuell, weil er verletzt fehlt, und beim FC Bayern weint man ihm nach, weil der Verein mit seinem Wechsel ein Stück Identität hergegeben hat. An Lewandowskis Rekorde erinnert man sich in München auch, aber Tränen vergießt niemand, auch nicht in Dortmund, wo er unter Trainer Jürgen Klopp den Beginn seiner Weltkarriere erlebte.

Eine beachtliche Unnahbarkeit umgibt ihn, schon seine gesamte Karriere über. Vor allem in Polen führte das zu einer beachtlichen Verwerfung mit dem eigenen sportbegeisterten Land, dessen größter Held Lewandowski immer war. Man darf die Erfolge nicht vergessen: 2016 führte Lewandowski die Polen ins Viertelfinale einer EM, mit einem Tor sogar in ein Elfmeterschießen gegen den späteren Europameister Portugal, in dem Lewandowski ebenfalls traf, bevor der langjährige Dortmunder Jakub Blaszczykowski den entscheidenden Versuch vergab.

Am fehlbaren Blaszczykowski erzählt man in Polen heute gerne, was hätte sein können. „Kuba“ hat nie die sportlichen Höhen seines langjährigen Kollegen Lewandowski erreicht, doch im vergangenen Jahr, bei seinem Abschied im Länderspiel gegen Deutschland, erhob sich das Nationalstadion in Warschau nicht aus Respekt, sondern aus Liebe. Bei Lewandowskis EM-Abschied gegen Frankreich am Dienstagabend ist das nur schwer vorstellbar.