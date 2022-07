Von Christof Kneer

Man kann nie wissen, ob dieses Detail nicht doch mal wichtig wird. Also berichteten am Dienstagmorgen gleich mehrere Medien, der Bayern-Stürmer Robert Lewandowski habe sich von einem dunkelgrünen Bentley am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Münchner Stadtteil Nymphenburg absetzen lassen, um sich dort den medizinischen Voruntersuchungen für eine Saison zu unterziehen, die er gar nicht mehr in der Stadt mit dem Stadtteil Nymphenburg bestreiten möchte. Besonders aufschlussreich war dabei ein Fakt, den ein besonders aufmerksames Medium notierte; Lewandowski sei nach einer knappen Stunde "in demselben Auto" wieder zurückgefahren. Ob es an dieser atemberaubend packenden Transfersaga etwas geändert hätte, wenn der Bentley bei der Rückfahrt kreisch-orange gewesen wäre, weiß man nicht. Zumal im Netz auch gestochen scharfe Bilder kursieren, die ihn beim Verlassen der Säbener Straße in einem roten Audi zeigen.