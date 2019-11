Robert Lewandowski hat den schnellsten Hattrick in der Geschichte der Bundesliga geschossen, den schnellsten Viererpack, den schnellsten Fünferpack, und das alles innerhalb von neun Minuten. Lewandowski hat die meisten Tore aller internationalen Spieler in der Geschichte der Bundesliga geschossen, 216, das sind 19 mehr als der möglicherweise unsterbliche Claudio Pizarro. In dieser Saison hat Lewandowski an allen zehn Spieltagen mindestens einmal getroffen, was natürlich auch Rekord ist - darf einer wie er nicht allmählich an den berühmten Gerd-Müller-Rekord denken, der in der Bundesliga mal 40 Saisontore geschafft hat?