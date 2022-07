Robert Lewandowski beim FC Barcelona:Teure Garantie auf Tore

Von Sebastian Fischer

Im April 2013 trug sich eine Begegnung zu, die viele Jahre der Karriere von Robert Lewandowski prägen sollte. Er hatte gerade mit Borussia Dortmund in Madrid das Champions-League-Halbfinale gewonnen, im Hinspiel hatte er vier Tore geschossen, im Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu reichte ein 0:2. Nach Schlusspfiff bat Reals Präsident Florentino Perez Lewandowski in ein Büro nahe der Kabine - und warb um ihn.

Maik Barthel hieß damals einer von Lewandowskis Beratern. Und der twitterte vor ein paar Wochen nun eine Provokation in Richtung seines ehemaligen Klienten: "Dein ganzes Leben willst Du zu @realmadrid um später vllt beim @fcbarcelona zu landen? Ok."

Der Wechsel von Robert Lewandowski nach Barcelona bedeutet zunächst mal den Abschied eines der größten Fußballer der Bundesligageschichte. Er ist mit 312 Toren der zweiterfolgreichste Torschütze nach Gerd Müller, dessen Saisontorrekord er mit 41 Treffern übernahm. Er hat nicht nur einmal vier Tore gegen Madrid geschossen, sondern für den FC Bayern auch mal fünf in neun Minuten gegen Wolfsburg. Siebenmal wurde Lewandowski Torschützenkönig, zehnmal deutscher Meister, zweimal Weltfußballer. Die Liste könnte man noch lange fortführen.

Was zur Karriere Lewandowskis in der Bundesliga allerdings wenigstens als Appendix genauso dazugehörte wie seine außergewöhnlichen sportlichen Leistungen, das ist sein selten übertroffener persönlicher Ehrgeiz, zu dem so gut wie jedes Jahr ein Gerücht gehörte - ob er diesmal nicht vielleicht wirklich zu seinem angeblichen Traumverein Real Madrid wechseln würde? Dass er nun zur Krönung seiner Karriere mit bald 34 Jahren ausgerechnet bei Reals großem Rivalen spielt, ist eine kuriose Note dieses Transfers.

Dass Lewandowski mit dem seit Wochen forcierten Wechsel zufrieden ist, daran sollte man deshalb natürlich nicht zweifeln. Nachdem er sich am Samstagmorgen nach seinem letzten Training in München an der Säbener Straße verabschiedet hatte und am Samstagabend bereits auf Mallorca gelandet war, sagte er den angereisten Reportern: "Ich bin sehr glücklich." Unter anderem mit der Sehnsucht nach neuen Emotionen hatte er seinen Wechselwunsch ja begründet. Spanischen Medienberichten zufolge sollte er noch am Sonntag seinem neuen Klub in die USA nachreisen.

Bliebe also noch die Frage, ob er für seinen neuen Arbeitgeber so weiter trifft wie bisher - und ob es sich für den mit 1,35 Milliarden Euro verschuldeten FC Barcelona lohnt, angeblich bis zu 50 Millionen Euro Ablöse und laut El País ein Jahresgehalt von 23 Millionen Euro brutto für angeblich vier Jahre zu bezahlen. Andere Quellen berichten von einem Dreijahresvertrag. Am Sonntag war der Vertrag noch nicht unterschrieben.

Lewandowski wird Teamkollege von Aubameyang und Dembélé

Lewandowski ist einer von drei neuen Angreifern, für die Barcelona allein in diesem Jahr 150 Millionen Euro ausgibt, rechnet man Ferran Torres hinzu, der im Winter von Manchester City kam. Vor ein paar Tagen wechselte außerdem bereits Flügelangreifer Raphinha von Leeds United zu den Katalanen. All das ist überhaupt nur möglich, weil Barça zehn Prozent der Einnahmen aus den Liga-Fernsehrechten der nächsten 25 Jahre für gut 200 Millionen Euro an den US-Investor Sixth Street verkauft hat. Weitere Rechteverkäufe sollen noch weitere hunderte Millionen Euro in die klammen Kassen spülen.

Was genau der FC Barcelona, in der Vorsaison in der Champions-League-Gruppenphase gescheitert, fußballerisch in der kommenden Saison vorhat, lässt sich bei der Ansicht des Kaders noch nicht so recht erahnen. Sieben Stürmer der obersten Kategorie zählt das Aufgebot; theoretisch könnte Barça demnächst einen Angriff aufstellen, der nur aus Spielern besteht, die einst ihren Abschied aus der Bundesliga erzwungen haben: Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé - und Lewandowski.

Der Pole kommt zwar als amtierender Weltfußballer, und bei seiner vorbildlichen Fitness ist er zumindest ein paar gefühlte Jahre jünger als jene 34, die er im August erreicht. Zum kunstvollen, spektakulären Fußballideal des Klubs passt ein klassischer Strafraumstürmer und Fließbandtorproduzent wie er auf den ersten Blick allerdings nicht so recht. Andererseits hat Trainer Xavi, selbst als Spieler ein Abbild dieses Ideals, Lewandowski schon getroffen und soll ein Fürsprecher des Transfers sein; er wird also seine Pläne mit dem Stürmer haben. "Mit dem Wechsel von Lewandowski sind Tore für den FC Barcelona garantiert", schrieb AS. "Xavi hat für sein Projekt einen unersättlichen Stürmer zur Verfügung", schrieb Marca.

Bis Trainer und Spieler sich wiedersehen, dauert es aber auf jeden Fall noch etwas. Xavi konnte am Samstag nicht wie geplant mit der Mannschaft in die USA reisen. Weil er in seiner Zeit als Spieler für Al Sadd aus Katar dreimal in Iran zu Gast war, benötigt er eine spezielle Erlaubnis der US-Behörden. Angeblich soll er am Montag nach Florida fliegen.