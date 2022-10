Wer trifft häufiger? Wer ist beliebter? Wer jubelt besser? Das Original Robert Lewandowski und sein Münchner Nachfolger Eric Maxim Choupo-Moting begegnen sich in der Champions League. Ein Vergleich, selbstverständlich in neun Kategorien.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

In diesem Sommer waren sie beim FC Bayern so mit dem Abschied des vermeintlich letzten Mittelstürmers Robert Lewandowski und mit der Ankunft des Weltstars Sadio Mané beschäftigt, dass keiner mehr Zeit hatte, auf der Reservebank nachzusehen, ob da nicht vielleicht doch noch ein sogenannter "echter Neuner" zu finden war. Und siehe da: Nach dem neunten (!) Spieltag schaute Nagelsmann noch mal nach und fand: Eric Maxim Choupo-Moting! Einen Stürmer, der im Oktober 2020 offenbar unbemerkt in einer Transferladung mit Bouna Sarr, Douglas Costa und Marc Roca an der Säbener Straße abgeworfen wurde.