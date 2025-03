Von Philipp Selldorf, Leverkusen

„FC Liverpool, Atlético Madrid, FC Bayern“, zählte gnadenlos der Kritiker auf. „Inter Mailand“, rief Simon Rolfes dazwischen und freute sich an seinem gewitzten Einspruch. Denn es ist zwar nicht zu leugnen, dass Bayer Leverkusen auf der Reise durch Europa in dieser Saison immer dann gravierende und verräterische Niederlagen bezog, wenn das Team an den größten Adressen haltgemacht hatte: beim 0:3 an der Anfield Road, beim 1:2 in Atléticos Stadion Wanda Metropoletano, in den beiden Partien gegen die Bayern. Doch Rolfes hatte schon recht, als er die Liste ergänzte: Gegen Italiens Meister Inter Mailand, den nächsten Münchner Gegner im Viertelfinale und ebenfalls eine anerkannte Großmacht, hatte Bayer seriös mit 1:0 gewonnen. Drei Monate ist das erst her.