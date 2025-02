Von Thomas Hürner, Wolfsburg

Das muss man Lukas Hradecky lassen: Nur wenige Bundesligaprofis sind in der Lage, defätistische Botschaften so charmant zu verpacken wie der Torwart von Bayer Leverkusen. „Spiele, die wir letztes Jahr gewonnen haben, spielen wir jetzt unentschieden“, bilanzierte Hradecky mit sanfter Stimme. „Das macht es uns definitiv nicht leichter, unseren Traum zu erreichen.“ Dann legte er die Arme in die Hüften und fuhr in besonnenem Ton, aber mit beachtlicher Schonungslosigkeit fort.