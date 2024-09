Angeführt von einem überragenden Florian Wirtz hat der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen ein triumphales Comeback in der Champions League gegeben. Nach knapp zweijähriger Abwesenheit gewann das Team von Trainer Xabi Alonso bei Feyenoord Rotterdam locker mit 4:0 (4:0). Am Donnerstag zeigte dabei vor allem Nationalspieler Wirtz bei seiner Champions-League-Premiere seine ganze Klasse. Mit seinem Doppelpack noch vor der Pause (5. Minute/36.) führte sich der 21-Jährige standesgemäß in der Eliteliga des europäischen Klubfußballs ein und ließ das berüchtigte „De Kuip“ im Rotterdamer Stadtteil Feijenoord früh verstummen. Laut Daten-Dienstleister Opta ist Wirtz sogar der erste deutsche Profi, dem bei seinem Champions-League-Debüt mehr als ein Tor gelang.