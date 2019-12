Jonathan Tah hatte nicht viel Erhellendes zu sagen zu diesem überaus trüben Spiel, das Bayer Leverkusen 0:1 gegen Hertha BSC verloren hatte, aber eine Botschaft immerhin ragte durch ihre Prägnanz hervor aus den ratlosen Erörterungen. "Ich find's scheiße", sagte der Verteidiger, als er auf die Pfiffe gegen den Mitspieler Kai Havertz angesprochen wurde.

Pfiffe gegen Havertz, das sogenannte Mega-Talent, das ist der ungerechte Ausdruck einer umfassenden Enttäuschung über die Leverkusener Hinrunde. Stellvertretend für das Team trifft das Missfallen des Publikums den 20-jährigen Nationalspieler, dem es zuletzt immer seltener gelungen ist, sein außergewöhnliches Talent zu verwirklichen, weil er zum ersten Mal seit seinem Debüt im Profifußball vor drei Jahren eine andauernde Schaffenskrise durchlebt. Wobei nicht klar ist, wessen Krise gerade die folgenreichere ist: Die des müde wirkenden Spielgestalters, der dazu ausersehen ist, im nächsten Sommer für viel Geld zu einer größeren Adresse zu wechseln, weshalb der Klub bereits begonnen hat, den erwarteten Ablöse-Ertrag auf dem Transfermarkt umzusetzen? Oder die des Bayer-Teams, das binnen acht Tagen drei Niederlagen kassierte, ohne dabei ein einziges Tor zu erzielen?

Während es beim 0:2 gegen Juventus Turin zumindest noch eine passable erste Halbzeit gab, stellte die zerfahrene Vorstellung gegen Hertha eine konsequente Fortsetzung des Auftritts beim 0:2 in Köln dar. Bayer begann druckvoll und offensiv, doch je öfter man sich in der mindestens erdbebensicher gebauten Hertha-Defensive festlief, umso einfallsloser und umständlicher gerieten die Bemühungen. "Unser Plan war, aus einer sehr kompakten Defensive heraus auf Konter zu lauern", sagte Hertha-Coach Jürgen Klinsmann. Der Plan ging auf, die Leverkusener verzweifelten. "Dann bekommt man das Gefühl, dass man gegen sich selber spielt", sagte Trainer Peter Bosz. Am Ende seines ersten Jahres am Rhein begegnet der Coach berüchtigten Bayer-Phänomenen: Stagnation und Phlegma kennzeichnen die Lage.

Dass die Fans ausgerechnet Havertz zur Rechenschaft zogen, dürfte dessen Situation nicht leichter machen. "Das ist keine einfache Phase für den Jungen", sagte Sven Bender. Man müsse Havertz nun "in der Kabine motivieren", ergänzte Tah, der freilich selbst den Eindruck machte, als brächte er Anschubhilfe. Peter Bosz begann die Arbeit am Krisenfall mit einem ehrenwerten Schwindel: Er glaube nicht, "dass die Pfiffe gegen Kai waren", sagte er, "ich glaube, das war gegen mich, weil ich ihn ausgewechselt habe."