Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Ein Werksklub kommt selten allein, und deshalb muss sich die Liga vorsehen: Nicht nur Bayer Leverkusen meldet in dieser Saison Ansprüche auf die Champions-League-Plätze an - auch der VfL Wolfsburg schielt unverhohlen nach oben. Warum der Meister von 2009 sich das erlauben kann, wurde deutlich im direkten Duell, das Wolfsburg nach einer imposanten Leistung in der Fremde mit 1:0 (1:0) gewann. "Ich bin riesig stolz auf meine Mannschaft", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner nach dem ersten Saisonsieg gegen einen Konkurrenten aus dem oberen Drittel. "Wir waren mehrmals knapp dran, und wir haben in München und gegen Leipzig sogar besser gespielt als heute." Aber einen Dreier landeten sie in Leverkusen.

Die Niedersachsen bewiesen dabei unter anderem ihre erstaunliche Lernfähigkeit. In den ersten Minuten wurden die Gäste quasi überrannt, denn Leverkusen begann das Spiel wie ein Überfallkommando: Mit Esprit und Tempo und Präzision erspielten sich die Gastgeber in den ersten sechs Minuten drei Großchancen; aber Amiri, Diaby und Alario, der per Kopf den Pfosten traf, versäumten es, aus der starken Phase etwas Zählbares mitzunehmen, in der besonders Diaby auf dem rechten Flügel 21 Minuten lang alles machte, was er wollte - bis auf ein Tor.

Der VfL beweist, warum er nur zwei von 18 Partien verloren hat

Peu à peu fing Wolfsburg an, sich zu sortieren. Glasner befehligte - als wäre dies eine Basketballpartie aus der NBA - einen zweiten Spieler in die Nähe von Diaby, um den Franzosen durch eine Doppeldeckung an die Leine zu legen. Das gelang überraschend schnell überraschend gut. Bald waren die Verhältnisse ausgeglichen. Aber nicht lange, denn kurz danach brachten die Gäste nach mehreren guten Ansätzen einen Angriff sehenswert zu Ende: Renato Steffens Flanke fand den sträflich freistehenden Ridle Baku am Fünfmeterraum, was der 22-Jährige mit einem wuchtigen Abschluss nutzte. "Mein erstes Kopfballtor", verriet er stolz.

In der zweiten Halbzeit zeigte Wolfsburg, warum die Mannschaft in dieser Saison so schwer zu knacken ist und erst zwei Spiele unglücklich verloren hat (1:2 in München, 0:2 in Dortmund): Die Gäste, die als Kollektiv überzeugten, verstanden es vortrefflich, die Räume nun komplett zu schließen, in der Defensive innerhalb von Nanosekunden Überzahlsituationen herzustellen und die entscheidenden Gegner zu doppeln. Auf diese Weise raubten sie Diaby, Bailey und dem 17-jährigen Ausnahmetalent Florian Wirtz zunächst die Kraft und dann die Lust. "Normalerweise bringt man dann Frische", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz: "Aber das war" - angesichts der Personalnöte bei Bayer - "ein bisschen schwierig."

Bei den müden Leverkusenern verletzen sich zwei weitere Spieler

Die Wolfsburger überließen nur zu gerne dem Leverkusener Linksverteidiger Daley Sinkgraven den Spielaufbau, weil sie sicher sein konnten, dass dabei wenig herausspringen würde. "Uns hat heute die Inspiration gefehlt", gestand Leverkusens Torwart Lukas Hradecky, der sich das müde Treiben von hinten ansehen musste. "Viel Ballbesitz hatten wir nicht", sagte Wolfsburgs Xaver Schlager nach dieser Lehrstunde in Pragmatismus. "Wir mussten richtig viel laufen, aber das hat sich ausgezahlt. Wir haben die Null gehalten, das war der Schlüssel zum Erfolg." Der VfL kontrollierte die Partie nun fast nach Belieben, ließ in der zweiten Halbzeit nur einen Torschuss zu (Casteels parierte einen Fernschuss in der 82. Minute), so dass Peter Bosz trotz eines Chancenverhältnisses von 6:3 für sein Team geradeheraus einräumte: "Es war ein verdienter Sieg für Wolfsburg."

Für Leverkusen war es in jeder Hinsicht ein misslicher Nachmittag, denn zur Niederlage kamen weitere Notstände: Lars Bender verletzte sich am Hinterkopf und an der Wade, und Defensivstabilisator Julian Baumgartlinger musste nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder raus, mit dem Verdacht auf eine langwierige Knieverletzung. Bosz sagte mit Blick auf den ausgedünnten Kader: "Das macht mir Angst", vermutlich sogar mehr Angst als die zuletzt miese Liga-Bilanz (nur vier Punkte aus den vergangenen sechs Spielen) - und mit jedem Rückschlag für Bosz & Co. wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der VfL Wolfsburg die beste Werkself dieser Bundesliga-Saison wird.