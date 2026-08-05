Carles Martínez ist der weitgehend unbekannte neue Trainer in Leverkusen. Im Interview erzählt er, woher er kommt, was ihn mit Xabi Alonso verbindet – und wieso es sein Traum ist, auf Jahre beim Werksklub zu bleiben.

Zu seiner Hochzeit im katalanischen Llerona erschien Carles Martínez, der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen, mit Fußballschuhen. Die Kirche seiner Vermählung war nicht nur der Ort seiner Taufe und Kommunion gewesen, in ihrem Schatten hatte er als Kind angefangen, Fußball zu spielen. „Auf der Einladung stand: Vergesst Eure Fußballschuhe nicht!“, sagt Martínez und lacht: „Wir haben dann ein kleines Spielfeld aufgebaut und Spiele organisiert. Fünf gegen fünf, jeweils ein paar Minuten lang. Ich trug Anzug, Krawatte, Kapitänsbinde – und Fußballstiefel.“