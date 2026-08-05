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Leverkusens Trainer Carles Martínez„Die Bundesliga hat etwas von Rock ’n’ Roll. Genau das mag ich“

Lesezeit: 11 Min.

„Ein Spieler merkt, wenn ihn das, was du ihm beibringst, besser macht“, sagt Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez.
„Ein Spieler merkt, wenn ihn das, was du ihm beibringst, besser macht“, sagt Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez. Malte Ossowski/Sven Simon/Imago

Carles Martínez ist der weitgehend unbekannte neue Trainer in Leverkusen. Im Interview erzählt er, woher er kommt, was ihn mit Xabi Alonso verbindet – und wieso es sein Traum ist, auf Jahre beim Werksklub zu bleiben.

Interview von Javier Cáceres, Blankenhain

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Zu seiner Hochzeit im katalanischen Llerona erschien Carles Martínez, der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen, mit Fußballschuhen. Die Kirche seiner Vermählung war nicht nur der Ort seiner Taufe und Kommunion gewesen, in ihrem Schatten hatte er als Kind angefangen, Fußball zu spielen. „Auf der Einladung stand: Vergesst Eure Fußballschuhe nicht!“, sagt Martínez und lacht: „Wir haben dann ein kleines Spielfeld aufgebaut und Spiele organisiert. Fünf gegen fünf, jeweils ein paar Minuten lang. Ich trug Anzug, Krawatte, Kapitänsbinde – und Fußballstiefel.“

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