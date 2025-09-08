Von 2020 bis 2024 trainierte Hjulmand die dänische Nationalmannschaft und erhielt dafür hohe Anerkennung, zuletzt schied er bei der EM im Achtelfinale gegen Deutschland aus.

Auf dem ausgedünnten Trainermarkt wird Bayer Leverkusen doch noch fündig: Neuer Coach wird der Däne Kasper Hjulmand, dessen erster Ausflug in die Bundesliga schiefgegangen war.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Am Sonntag wolle man den neuen Trainer in Dienst nehmen, hatte es Anfang der vorigen Woche in Leverkusen geheißen. Das war eine mutige Ankündigung, denn hinter den Kulissen des Klubs wurde noch immer darüber diskutiert, welche Lehrmeinung der Nachfolger des just entlassenen Erik ten Hag, 55, vertreten müsste, und welche Eigenschaften und Fähigkeiten ihn auszeichnen sollten. Vor allem aber: Wer auf dem üblicherweise zu Saisonbeginn ausgedünnten Arbeitsmarkt überhaupt zur Verfügung steht.