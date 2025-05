Von Javier Cáceres und Philipp Selldorf, Leverkusen

Es wäre ein Trainerwechsel mit allerlei praktischen Vorteilen. Am Türschild der Penthouse-Wohnung in Düsseldorf-Oberkassel müsste zum Beispiel bloß ein Buchstabe ausgetauscht werden. Dann stünde dort nicht mehr Xabi, der Name des Mieters, sondern Xavi, der Name des Nachmieters. Und auch die Spieler von Bayer Leverkusen würden profitieren, wenn an die Stelle des Weltmanns Xabi Alonso, 43, der Weltmann-Kollege Xavi Hernandez, 45, treten würde. Die Anrede bliebe quasi die gleiche, in Lehrmeinung und Spielstil gäbe es keinen Bruch, die Umgangssprachen blieben Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch.