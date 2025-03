Nach einer verrückten Aufholjagd eilte Xabi Alonso aufs Feld und herzte völlig losgelöst jeden einzelnen seiner Last-Minute-Experten. Meister Bayer Leverkusen hat die erfolgreiche Titelverteidigung noch nicht abgehakt – und ist nach einem späten und spektakulären Comeback am Sonntagabend in Stuttgart wieder näher dran an den Bayern. Durch das turbulente 4:3 (0:1) beim VfB beendete Leverkusen nach zuvor drei Pflichtspiel-Niederlagen nicht nur seine Negativserie: Die Werkself, die schon in der Vorsaison immer wieder spät zugeschlagen hatte, nutzte auch den Patzer von Bayern München und rückte wieder bis auf sechs Punkte an die Spitze heran.

„Die Luft ist nicht raus“, sagte Nationalspieler Jonathan Tah bei Dazn: „Wir haben nicht gut angefangen, aber wir haben uns nicht aufgeben und irgendwie dran geglaubt. Vielleicht brauchst du manchmal genau solche Siege, um zu zeigen, dass der Spirit noch da ist.“

Ermedin Demirovic (15.), Nick Woltemade (48.) und ein Eigentor von Granit Xhaka (62.) sorgten vor 59 000 Zuschauern für einen zwischenzeitlich komfortablen Vorsprung des VfB. Jeremie Frimpong (56.), Piero Hincapié (67.), ein Eigentor von Angelo Stiller (88.) und Patrik Schick (90.+4) bescherte Leverkusen jedoch den lange nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg. Der FC Bayern hatte am Vortag durch das 1:1 bei Union Berlin Punkte liegengelassen, wovon Bayer nun profitierte. Der VfB hingegen ist seit inzwischen fünf Bundesligapartien ohne Sieg – und muss um die erneute Qualifikation für den Europapokal bangen.

Gegen den Abstauber von Ermedin Demirovic war Bayer-Torwart Lukas Hradecky machtlos

Nach dem Aus in der Champions League gegen die Bayern und der ungewohnten Niederlagenserie hatte sich Bayer-Trainer Alonso vor der Partie im Schwabenland betont gelassen gegeben. Er spüre den „gleichen Druck, nicht mehr“, versicherte der Spanier. Nahezu unbeeindruckt zeigten sich dann auch seine Profis, die in Stuttgart zunächst mehr vom Spiel hatten. Der VfB aber biss sich nach und nach in die Partie – und belohnte sich nach einer Viertelstunde: Den Schuss von Jamie Leweling aus kurzer Distanz konnte Bayer-Keeper Lukas Hradecky noch parieren, gegen den Abstauber von Demirovic war der Finne aber machtlos. Patrik Schick verpasste für Bayer die schnelle Antwort, als er den Ball aus zentraler Position nach einer Flanke über das Tor setzte (21.).

Der Double-Gewinner der vergangenen Saison mühte sich in der Folge vergeblich um Großchancen, das verletzungsbedingte Fehlen von Florian Wirtz machte sich bemerkbar. Der VfB präsentierte sich in den entscheidenden Zweikämpfen hellwach und hätte kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Gegenstoß durch Enzo Millot beinahe noch das 2:0 erzielt (45.+1). Das zweite Tor fiel stattdessen kurz nach Wiederanpfiff: Bei einem schnellen Gegenstoß bediente Millot Woltemade, der vor Hradecky eiskalt blieb. Diesmal aber gelang der Werkself der rasche Gegenschlag, Frimpong traf per Flachschuss aus halbrechter Position im Strafraum.

Doch nur kurz darauf war der alte Abstand wiederhergestellt: Demirovic scheiterte nach einem überfallartigen Angriff noch an Hradecky, von dem Keeper prallte der Ball allerdings zu Xhaka, der ihn unfreiwillig ins eigene Tor bugsierte.

Doch der Double-Sieger gab auch mit einem Zwei-Tore-Rückstand nicht auf und verkürzte dann Hincapies wuchtigem Treffer zum 2:3. Stillers Eigentor schien eigentlich schon der Schlusspunkt zu sein, doch dann kam Stürmer Schick und krönte eine irre Aufholjagd mit dem Siegtor in der Nachspielzeit. „Wir haben von der Bank brutal viel Qualität und Wucht gebracht. Nach dem 3:3 wollten wir auf Sieg spielen. Ein Punkt hätte uns nicht viel gebracht“, sagte Nationalspieler Robert Andrich bei Dazn. Drei Punkte sind hingegen ein schöner Gruß nach München.