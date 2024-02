Die nächste perfekte Pointe in der Saisonchronik

Wieder die letzte Minute, wieder ein umjubelter Sieg der Werkself, wer glaubt da noch an Glück oder gar Zufall? Beim aufregenden 3:2 im Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart gibt es auch für den FC Bayern Anhaltspunkte in Richtung Liga-Gipfel am Samstag.