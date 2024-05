Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Es war Edmond Tapsoba, der mit sicherem Auge für die Situation seinen Trainer erblickte. Wollte Xabi Alonso tatsächlich das erste Gruppenfoto des neuen deutschen Meisters schwänzen? Wenn der Baske nicht zur Schale kam, dann musste die Schale eben zu ihm. Tapsoba, ein ruhiger, unterschätzter Verteidiger, überreichte dem Spanier also seine erste große Trophäe als Trainer (nach 18 Stück als Spieler). Und jedes Mal, als Alonso sich in der folgenden halben Stunde der Schale näherte (oder die Schale sich ihm), wurde es im Stadion immer lauter. Als wäre er ein Magnet, der viel Energie aufnimmt - und sofort weitergibt. So reichte Alonso die silberne Schüssel schnell in die Hände von Kapitän Lukas Hradecky. Der leutselige Finne dirigierte die Festivitäten gewohnt burschikos und stimmte mit den losgelösten Fans eine "Humba, Humba, Täterä"-Melodie ein, nachdem er seinen Trainer dann doch noch in die Kurve zu den Fans geschleppt hatte.