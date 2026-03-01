Die Stimmung im Bauch der BayArena war angespannt. Der nächste dürftige Auftritt von Bayer Leverkusen beim 1:1 gegen Mainz 05 brachte Geschäftsführer Fernando Carro auf die Palme. Der Schiedsrichter bekam seinen Zorn zu spüren, aber auch die Spieler, die eine Ansage in der Kabine erhielten. „Ich habe auf Spanisch gesagt: Ihr müsst aufwachen“, berichtete der temperamentvolle Carro: „Wir haben keine gute Leistung gezeigt, besonders in der ersten Hälfte. Am Ende haben wir es ja versucht, aber man kann ja nicht 50 oder 80 Minuten so spielen.“

Für die Werkself war das Remis ein weiterer Ausrutscher im Rennen um die Champions-League-Plätze. Nach der Liganiederlage bei Union Berlin und dem ausreichenden, aber schwachen 0:0 im Champions-League-Playoff gegen Piräus fehlten gegen defensiv starke Mainzer erneut Tempo, Überzeugung und Ideen. Das monierte auch Bayer-Trainer Kasper Hjulmand: „Es ist nicht nur dieses Spiel. Es war nicht gut genug. Es fehlt an Rhythmus und Qualität. Wir haben viele leichte Ballverluste.“ Lediglich der späte Ausgleich von Jarell Quansah (88.) war positiv, doch auch der Torschütze blieb kritisch: „Wir sagen das jetzt oft in letzter Zeit: nicht genug Energie, nicht genug Intensität. Wir spielen unkoordiniert und müssen uns neu formieren.“

Viel Zeit dazu bleibt aber nicht, bereits an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) steht das Nachholspiel beim Hamburger SV an. Zu den sportlichen Sorgen kommen immer größere personelle, weil sich nach Lucas Vázquez der nächste rechte Schienenspieler, Arthur, gegen Mainz verletzte. Klubboss Carro indes suchte auch noch die Konfrontation mit Schiedsrichter Tobias Stieler. „Wo ist der Stieler, der Blödmann?“, schimpfte er laut Medienberichten in den Katakomben. Auslöser war die 67. Minute: Nach einer Ecke sah Carro im Strafraum ein Foul an einem Bayer-Spieler, aus dem Mainz den Konter zum 1:0 einleitete: „Ein Mainzer zieht ihn runter, für mich ist das ein klarer Elfer“, fand Carro. Auch Trainer Hjulmand sah das so: „Wenn das kein klarer Elfmeter ist … Wir haben den VAR, es ist für mich unfassbar.“