Margarita Luengo, 78, legt zu jedem Spiel Blumen auf den Rasen in Madrid. Was sie dazu sagt, dass Jeremie Frimpong den Strauß trat.

Interview von Javier Cáceres, Madrid

SZ: Doña Margarita, Frau Luengo, der Leverkusener Fußballprofi Jeremie Frimpong hat im Champions-League-Spiel am vergangenen Dienstag bei Atlético Madrid viel Aufregung verursacht, weil er beim Torjubel nach dem 1:0 für Bayer jenen Blumenstrauß weggetreten hat, den Sie bei jedem Atlético-Heimspiel an einem Raseneck des Stadions niederlegen. Er hat Sie nun in einem sozialen Netzwerk um Entschuldigung gebeten.