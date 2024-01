Leverkusen schlägt Leipzig:Ein Ausrutscher? Nicht in dieser Saison

Setzt zum Jubelsprint an, verliert kurz das Gleichgewicht - aber fällt nicht. Xabi Alonso will einfach nichts misslingen.

Erneut trifft Leverkusen in der Nachspielzeit zum Sieg, doch mit Glück haben die späten Tore wenig zu tun. Das Team von Xabi Alonso weiß genau, was zu tun ist.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Am Ende hielt die Partie noch ein Sinnbild bereit, das trefflich zu diesem Bundesligaspiel passte. Der Ecuadorianer Piero Hincapié hatte gerade in der 92. Minute einen Eckball von Alejandro Grimaldo zum 3:2 über die Linie gedrückt, da versuchte sich Leverkusens eleganter Trainer Xabi Alonso an der Seitenlinie an einem Jubellauf, den er jäh abbrechen musste.