Not amused: Kölns Trainer Steffen Baumgart muss mit seinem Team zwei Tage früher als geplant in Leverkusen antreten.

Von Ulrich Hartmann

Herbert Reul ist bekennender Fan von Bayer Leverkusen. Vor 70 Jahren wurde der heutige Innenminister von Nordrhein-Westfalen im nur zehn Kilometer entfernten Langenfeld geboren, er besitzt auch eine Dauerkarte für die BayArena. Wenn an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) das kurzfristig vorverlegte Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln ansteht, kann Reul allerdings ausgerechnet diesmal nicht ins Stadion kommen. Dabei hat er die Verlegung sogar selbst mit ermöglicht. Wegen ihres Europacup-Halbfinalspiels am nächsten Donnerstag haben die Leverkusener bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erfolgreich darum gebeten, das Derby von Sonntagnachmittag auf Freitagabend vorzuziehen. In Köln sorgt das für Unmut.

Reul ist als Innenminister auch oberster Dienstherr jener NRW-Polizei, die er um eine "wohlwollende Prüfung" der Spielverlegung gebeten hatte, wie der Kölner Stadt-Anzeiger am Mittwoch berichtete. Eine angemessene polizeiliche Begleitung ist bei solch einem brisanten Lokalderby unerlässlich, Leverkusen und Köln liegen nur zehn Kilometer auseinander. Weil die Fans ein sensibles Verhältnis pflegen, war die Vorverlegung nur mit dem Einverständnis der Polizei möglich. Eine persönlich motivierte Einflussnahme Reuls wird von seinem Sprecher aber dementiert: "Der Minister hat in dem Fall nichts entschieden, sondern die Polizei lediglich um wohlwollende Prüfung gebeten, wie in ähnlichen Fällen bei anderen Vereinen übrigens auch schon." Inzwischen hat die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um die Rolle Reuls zu prüfen.

Reuls Herzensklub Bayer 04 trägt am kommenden Donnerstag das Hinspiel im Europa-League-Semifinale bei AS Rom aus. Deshalb sind sechs Tage Erholung nach dem Köln-Derby besser als vier. Noch relevanter: Sollte Leverkusen die Europa League gewinnen, dann dürfte Bayer nächste Saison als fünfter deutscher Klub in der Champions League antreten. Auf diesem Weg war es im vergangenen Jahr auch Eintracht Frankfurt gelungen, ein zusätzliches Startrecht für Europas Meisterklasse zu ergattern. Insofern besteht ein gewisses nationales Interesse daran, die Bedingungen für einen Leverkusener Erfolg in der Europa League zu verbessern. Deshalb findet das Derby nun früher statt - und es steigen damit erstmals in der Bundesliga zwei Freitagabendspiele parallel. Dass die Spiele sowohl sonntags als auch freitags vom Streamingdienst Dazn übertragen werden, dürfte die Verlegung erleichtert haben.

Kölns eigener Antrag auf Verlegung nach einem Europa-Einsatz wurde im Herbst von der DFL abgewiesen

Die Repräsentanten des Ligagegners 1. FC Köln waren wenig begeistert, als die DFL die Terminänderung vor einer Woche bekannt gab. Sie fühlten sich im Entscheidungsprozess übergangen und zu spät informiert. Hinzu kommt, dass die Kölner selbst Ende Oktober 2022 gerne ein Sonntagsspiel in der Bundesliga gegen Hoffenheim verlegt bekommen hätten, weil ihr vorangegangenes Spiel in der Conference League beim tschechischen Klub Slovacko wegen Nebels abgebrochen und kurzerhand auf Freitagmittag verschoben werden musste. Deshalb hatten sie nach dieser Partie nur zwei Tage Erholung bis zum Hoffenheim-Spiel. Sie bekamen ihren Antrag damals nicht genehmigt, auch deshalb, weil sich kein neuer Termin finden ließ.

Vor diesem Hintergrund hat der Kölner Sportchef Christian Keller nun demonstrativ die Frage gestellt, wann und wem solch eine Spielverlegung eigentlich genehmigt werde - und warum. "Bei der DFL muss ja jemand entscheiden, was ein 'übergeordneter Grund' ist. Aber wie da dann die Abläufe sind, das will hier niemand so richtig wissen, denn ansonsten verliert der eine oder andere vielleicht den Glauben an die Integrität des Wettbewerbs", sagte Keller, der selbst im Aufsichtsrat der DFL sitzt, in diesem Amt aber keinerlei Einfluss auf Spielansetzungen hat.

Leverkusens Fußballboss Fernando Carro erwiderte auf Kellers Kritik: "Wir haben in diesem formal einwandfreien Prozess gemeinsam mit der DFL, dem TV-Partner Dazn und den Behörden eine für uns und letztlich für den deutschen Fußball gute Lösung gefunden. Wenn Christian Keller und seine Mitstreiter beim FC das Gefühl haben, zu spät informiert worden zu sein, dann bedauere ich dies."

Baumgart befürchtet vermehrt Unruhe zwischen den Lagern der Fans

Als in der Pressekonferenz vor dem Spiel nun Steffen Baumgart gefragt wurde, ob die Entschuldigung aus Leverkusen bei ihm angekommen sei, reagierte der Kölner Trainer spöttisch: "Bei mir hat keiner angerufen - muss aber auch nicht. Die haben sich entschuldigt, super gemacht, toll, vielen Dank!" Zu den Umständen der Verlegung wollte sich Baumgart nicht äußern: "Wir nehmen die Situation an, zumal es für uns sportlich keinen Unterschied macht, ob wir Sonntag oder Freitag spielen - kein Problem!"

Den Klassenerhalt sollte sein FC bereits so gut wie sicher haben. Allerdings fürchtet Baumgart offenbar, dass wegen des emotionalen Vorgeplänkels vermehrt Unruhe zwischen den Fan-Lagern drohen könnte: "Ich hoffe, dass es ein friedliches Miteinander wird und dass die Rivalitäten auf dem Platz ausgetragen werden und nirgendwo anders", betonte er.

Auch Leverkusens Trainer Xabi Alonso blendet Störgeräusche aus. In der Liga und in der Europa League geht es noch um große Ziele, das erfordert alle Konzentration: "Wir wollen einen Mai hinlegen, an den wir uns später mal erinnern", sagte Alonso am Donnerstag voller Pathos.