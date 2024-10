Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Es war alles so schön angerichtet für das nächste Fest: Die Trikots waren extra angefertigt worden, sogar die elektronische Anzeigetafel im Stadion zeigte die Ergebnisse im Retrostil an. Anlass war der 120. Geburtstag des 1904 gegründeten „Turn- und Spielverein 1904 der Farbenfabrik vormals Friedrich Bayer Co. Leverkusen“. Aber vielleicht ist es ein bisschen schräg, den Geburtstag eines Unternehmens zu feiern, vielleicht ist Bayer Leverkusen nach seiner sagenhaften Vorsaison noch ein bisschen satt. Das Ergebnis dieses Festtages traf die Werkself jedenfalls wie ein Bumerang, der besonders schmerzte, weil er aus dem Nichts kam, am Ende einer englischen Woche, die so schön feierlich angefangen hatte, mit einem 1:1 beim FC Bayern, und nahtlos fortgesetzt worden war am Dienstag mit dem eindrucksvoll erkämpften 1:0 in der Champions League gegen die AC Mailand. Aber vier Tage später stand dann auf der Retro-Anzeigetafel klar und auch ohne Brille gut lesbar 2:2.