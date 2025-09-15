Nach nur zwei Monaten und zwei Spieltagen – Bundesligarekord – hat sich Bayer Leverkusen von Erik ten Hag getrennt und mit Kasper Hjulmand einen neuen Trainer präsentiert, der das schwierige Erbe der Überfigur Xabi Alonso antritt. Das 3:1 gegen Eintracht Frankfurt nach zwei Platzverweisen hat gezeigt, wie die Werkself nach dem großen Umbruch auf die nächste Veränderung reagieren könnte: Mit mehr Kampfgeist. Dabei lief das vorherige Bundesliga -Engagement von Hjulmand bei Mainz 05 eher durchwachsen.

Wird das wieder ein Auf und Ab oder kann der Däne die nötige Ruhe und eine passende Spielidee reinbringen? Was ist Hjulmand, der Jürgen Klopp und Barack Obama als Vorbilder nennt, für ein Typ? Wie stellt sich die Mannschaft unter ihm neu auf? Und was zeigt dieses Beispiel auch stellvertretend für die Situation im deutschen Fußball? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher vor dem Champions-League-Auftakt gegen Kopenhagen mit den beiden Fußball-Reportern Martin Schneider und Philipp Selldorf in der neuen Folge von „Und nun zum Sport“.

