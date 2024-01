Von Philipp Selldorf

Den letzten Ball nach Deniz Aytekins Pfiff zur Halbzeitpause nahm Granit Xhaka auf. Er schoss ihn mit Wucht und mit einer Geste ins Nichts, die seinen Ärger anzeigte. Hinter Xhaka und Bayer Leverkusen lag eine Halbzeit, in der die Hausherren genau das Spiel exerziert hatten, das sie an die Tabellenspitze der Bundesliga befördert hat. Die Ballbesitzquote lag bei 72 Prozent, und während Borussia Mönchengladbach 196 Pässe gespielt hatte, kam Bayer auf mehr als 500. Doch Tore hatten die Leverkusener nicht vorzuweisen, und nicht nur deshalb hatte sich Xhaka am Ball abreagiert: Trotz des eindeutigen Zahlenwerks tat sich Bayer gegen die sperrig aufgestellten Gladbacher schwerer als erwünscht.