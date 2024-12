Im jungen 21. Jahrhundert kreisten die Debatten hingegen vor allem um diese eine existenzielle Frage, die zwischen Feuerland, Swasiland und Holland überall gleich lautete: Messi oder Ronaldo? Und jetzt, wo gerade erst Frieden eingekehrt ist, da die beiden ihre goldenen Schuhe nur noch zum Freizeitfußball in saudischen und US-amerikanischen Disney-Ligen schnüren, steht schon wieder die nächste ideologische Schicksalsfrage im Raum, nämlich: Florian Wirtz oder Jamal Musiala?

Mit diesem dichotomischen Konflikt sah sich am Samstagabend Bayer Leverkusens Mittelstürmer Patrik Schick, 28, im Fernsehinterview konfrontiert. Nachdem er durch vier Treffer maßgeblich zum 5:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den SC Freiburg beigetragen hatte, hätte Schick nebenbei auch auf sein eigenes Talent hinweisen können, aber er war so klug, weder sich selbst zu loben noch den spaltenden Wettbewerb zu befeuern. Es sei „offensichtlich“, sagte er, dass Wirtz und Musiala „Weltklassespieler“, aber eben auch unterschiedliche Spielertypen seien. Zum salomonischen Sowohl-als-auch-Urteil fügte der tschechische Angreifer aber noch einen Satz aus eigener Erfahrung hinzu, den er speziell dem Teamkollegen Wirtz widmete: Es sei „ein Traum, diesen Spieler hinter sich zu haben“.

Der Traum ging am Samstagabend in der Bayarena in einer schnellen Folge von Knalleffekten in Erfüllung: Wirtz bereitete Schicks Führungstor kurz vor der Pause vor, er schlug die Flanke vor Schicks Kopfball zum 3:1 (67.) und er legte auch den Ball vor, den Schick zum 4:1 (74.) ins Netz setzte. Zwischendurch nahm sich der Bayer-Spielmacher noch die Zeit, um einen Elfmeter zu verschießen (33.) und mit einem Geniestreich das 2:0 zu erzielen (51.). Ja, Schick hatte meisterliche vier Tore erzielt. Aber der Spieler, dem alle huldigten, war Florian Wirtz. „Bayer 04 und ganz Deutschland sind gesegnet mit diesem Spieler“, sagte zum Beispiel Freiburgs österreichischer Angreifer Michael Gregoritsch, einer von vielen Lobrednern auf beiden Seiten.

„Ich will, dass wir wollen!“, forderte Alonso streng – weil es ihm nach dem 2:0 zu entspannt zuging

Mehr Erkenntnisgewinn als all die verdienten Würdigungen bot allerdings eine Randbemerkung des Torjägers Schick, der sich zwar über seine Trefferbilanz freute, aber ohne Koketterie feststellte, er habe beileibe nicht sein bestes Spiel gemacht: „Ich kann besser spielen“. Diese aufrichtige Selbstkritik verrät einiges über den Geist, der den Weg von Bayer 04 durch die bisherige Hinrunde geprägt hat.

Aus jener Mannschaft, die zum Saisonstart im Sommer in der anhaltenden Meisterschaftseuphorie zur Leichtfertigkeit neigte und Punkte nach Leipzig, Bochum, Kiel und Bremen verschenkte, ist im Herbst und Winter ein ambitioniertes, ernsthaftes und effektives Team geworden. Schwankende Momente sind selten geworden, aber trotzdem noch möglich, Trainer Xabi Alonso monierte am Samstag, nach dem 2:0 habe sein Team „ein bisschen entspannt“, und das hat ihm nicht gefallen: „Ich will, dass wir wollen!“, forderte er streng unbedingten Konzentrationseinsatz.

Aber mit dieser pädagogischen Forderung ist er schon tief vorgedrungen ins geistige Repertoire der Spieler. So erwachsen und so einheitlich wie im Dezember hat sich Xabi Alonsos Mannschaft in der triumphalen Vorsaison nur ganz selten präsentiert, wenn überhaupt. Nun ist sie für den FC Bayern wieder ein ernsthafter Gegner.

Beim 1:0-Sieg in München im Pokal oder beim 1:0 gegen Inter Mailand in der Champions League sah es zuletzt so aus, als hätte Alonso seinen Schülern zugunsten des Erfolgsgedankens alle Verspieltheit abtrainiert. Lieber als Wirtz’ grandiosen Auftritt und Schicks Trefferquote lobte der Trainer daher Schicks „Intensidad“ im Pressing und Wirtz’ unbeirrbare „Mentalidad“, etwa das unbeeindruckte Dranbleiben nach dem Foulelfmeter, den SC-Torwart Noah Atubolo gehalten hatte.

Intensität und Mentalität sind zwei Schlüsselbegriffe in Alonsos Wortschatz, sowohl rhetorisch als auch inhaltlich. Ein Spieler, der diese Eigenschaften idealtypisch verkörpert, erhielt am Samstag in der Bayarena zumindest für einen Moment die Aufmerksamkeit, die ihm zu selten zuteilwird. Dass der Klub unter Beifall verkündete, den Vertrag von Piero Hincapié bis 2029 verlängert zu haben, ist in jeder Hinsicht beachtlich. Die Abmachung mit dem Stammverteidiger stärkt die sportliche Perspektive, und sie zeugt von der Anziehungskraft des Klubs.

Nach dem Titelgewinn im Mai hatten die Börsenexperten den Wechsel des 22 Jahre alten ecuadorianischen Abwehrspielers als Gewissheit verkündet. Tatsächlich haben sich viele Interessenten vor allem aus England und Spanien um den kämpferischen und strategisch bewanderten Hincapie bemüht, Mohamed Salah hat neulich beim Duell in Liverpool die reichen Möglichkeiten des Verteidigers kennenlernen dürfen – und es hat ihm keinen Spaß gemacht. Den auch deshalb weiterhin anhaltenden Wechselgerüchten hält Hincapié nun einen neuen Vertrag entgegen, der ein Zeichen setzt.

Bei aller Liebe hätten die Leute in der Bayarena vermutlich noch lauter gejubelt, wenn es mit dem gleichen Inhalt um den Vertrag von Florian Wirtz gegangen wäre. Doch Sportchef Simon Rolfes berichtete, dass er nichts zu berichten habe – außer dass die Meldung, Wirtz habe bereits ein neues Papier unterzeichnet, nicht zutreffe. „Mindestens bis zur WM 2026“ wolle der Klub mit Wirtz weiterarbeiten, ergänzte Rolfes’ Geschäftsführerkollege Fernando Carro den neuesten Stand. Was zu hören ist: Sie arbeiten daran.