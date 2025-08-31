Wie oft er selbst oder sein Trainerstuhl angeblich „gewackelt“ haben, das dürfte selbst dem Betroffenen nicht bekannt sein. Als Trainer von Manchester United wackelte Erik ten Hag – dem öffentlichen Tenor zufolge – an beinahe jedem Spieltag, mehr als zwei Jahre wurde er mit Spekulationen über seine drohende Entlassung traktiert. Doch mit einer sturen Unbeirrbarkeit, die an Captain William Bligh (1754 – 1817) und die Meuterei auf der „Bounty“ erinnerte, wusste ten Hag seinen Posten gegen die Widersacher zu verteidigen – und deren Schar war beachtlich. Erst im Laufe seiner dritten Saison bei United setzte man ihn in eine Barkasse und schickte ihn hinaus auf den Ozean.
MeinungBayer Leverkusen:Schon nach zwei Spieltagen hat sich Erik ten Hag als kolossales Missverständnis herausgestellt
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Nach nur zwei Spieltagen steht der Trainer Erik ten Hag in Leverkusen vor der Entlassung. Seine Inthronisierung folgte einem guten Gedanken, aber war ein Irrtum.
