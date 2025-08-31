Zum Hauptinhalt springen

MeinungBayer Leverkusen:Schon nach zwei Spieltagen hat sich Erik ten Hag als kolossales Missverständnis herausgestellt

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Das 3:3 gegen Bremen dürfte in Leverkusen nicht nur dem Trainer Erik ten Hag zu denken geben.
Das 3:3 gegen Bremen dürfte in Leverkusen nicht nur dem Trainer Erik ten Hag zu denken geben. (Foto: Weis/Team2/Imago)

Nach nur zwei Spieltagen steht der Trainer Erik ten Hag in Leverkusen vor der Entlassung. Seine Inthronisierung folgte einem guten Gedanken, aber war ein Irrtum.

Wie oft er selbst oder sein Trainerstuhl angeblich „gewackelt“ haben, das dürfte selbst dem Betroffenen nicht bekannt sein. Als Trainer von Manchester United wackelte Erik ten Hag – dem öffentlichen Tenor zufolge – an beinahe jedem Spieltag, mehr als zwei Jahre wurde er mit Spekulationen über seine drohende Entlassung traktiert. Doch mit einer sturen Unbeirrbarkeit, die an Captain William Bligh (1754 – 1817) und die Meuterei auf der „Bounty“ erinnerte, wusste ten Hag seinen Posten gegen die Widersacher zu verteidigen – und deren Schar war beachtlich. Erst im Laufe seiner dritten Saison bei United setzte man ihn in eine Barkasse und schickte ihn hinaus auf den Ozean.

