26. September 2018 Leverkusen-Düsseldorf

Bayer Leverkusen besiegt Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:1 und feiert den dritten Sieg in Serie. Nach einer erschreckend schwachen ersten Hälfte mit 0:8 Torschüssen, zeigt sich die Werkself erst im zweiten Durchgang verbessert.

Mit etwas Glück hat Bayer Leverkusen den dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie gefeiert. Trotz einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung gewann die sichtlich müde Werkself das rheinische Duell beim erneut starken Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Mittwoch mit 2:1 (0:0) und arbeitete sich nach dem historischen Fehlstart in der Fußball-Bundesliga mit nun sechs Punkten nach fünf Spielen ins Mittelfeld vor. Nach einer erschreckend schwachen ersten Hälfte mit bezeichnenden 0:8 Torschüssen zeigten sich die Leverkusener zumindest nach der Pause deutlich verbessert und gewannen dank Toren von Kevin Volland (50./60.). Die Düsseldorfer, für die Rouwen Hennings per Foulelfmeter traf (90.+4), kassierten so höchst unglücklich die erste Niederlage seit dem ersten Spieltag und rutschten mit fünf Punkten hinter Bayer ab, das am Donnerstag in der Europa League mit 3:2 in Rasgrad und in der Liga am Sonntag 1:0 gegen Mainz gewonnen hatte. "Die erste Halbzeit war nicht gut von uns", sagte Leverkusens Mittelfeldspieler Dominik Kohr. "Da waren wir selbst unzufrieden. Ich glaube aber, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen haben." Fortuna-Schlussmann Michael Rensing sagte: "Wir hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Auf diese Leistung können wir stolz sein und darauf aufbauen."