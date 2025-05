Bundesliga:Dortmund gewinnt in Leverkusen und hofft auf die Champions League

Nach der Bayer-Führung durch Jeremie Frimpong (31. Minute) drehten Julian Brandt (33.) und Julian Ryerson (43.) die Partie. Karim Adeyemi (73.) und Serhou Guirassy (77.) sowie der herausragende Torhüter Gregor Kobel machten den vierten Sieg in Serie perfekt, Jonas Hofmann (90.+2) verkürzte kurz vor Schluss. Der Rückstand des BVB auf den SC Freiburg beträgt nur einen Zähler.

Zunächst einmal hatte aber Alonso im Fokus gestanden. Der Spanier, der Leverkusen am Saisonende verlassen wird, erhielt ein großes Bild mit den gewonnenen Trophäen sowie ein Schild mit der Aufschrift „Xabi-Alonso-Allee“, die Fans würdigten ihn mit „Xabi, Xabi“-Rufen.

Die Dortmunder wollten sich von all den Emotionen nicht beeinflussen lassen, zumal der Druck durch den Freiburger Sieg in Kiel nochmals gestiegen war. Doch der Spielfreude und dem Tempo der Leverkusener, die phasenweise die Leichtigkeit der Meistersaison zeigten, hatte Dortmund kaum etwas entgegenzusetzen. Offensiv war der BVB abgemeldet, die Defensive wackelte. Frimpong bestrafte Dortmund mit einem Abschluss in den Winkel. Die Bayer-Profis jubelten gemeinsam mit Alonso.

Der Gegentreffer aber wirkte, plötzlich griff Dortmund an und nutzte den ersten vernünftigen Angriff zum Ausgleich. Brandt schob locker ein. Während Florian Wirtz, dessen Zukunft beim Werksklub weiter ungeklärt ist, Amine Adli und Nathan Tella an Kobel verzweifelten, stellte Ryerson den Spielverlauf auf den Kopf. Zwei Abschlüsse, zwei Tore – so lautete die BVB-Bilanz. Adli traf dagegen auch noch die Latte (45.+5).

Etwas ausgeglichener gestalteten die Gäste die Partie im zweiten Durchgang. Karim Adeyemi (53.) verpasste nach einem von mehreren Kontern nur knapp den dritten Treffer für leicht verbesserte Dortmunder. Und dennoch sah das, was der BVB auf den Rasen brachte, nur selten nach Champions League aus.Immerhin agierte die Defensive deutlich stabiler. Und das könnte am Ende für das Erreichen der Königsklasse genügen.