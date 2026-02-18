Bayer Leverkusen hat bei Olympiakos Piräus einen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Dank Doppelpacker Patrik Schick gewann der Fußball-Bundesligist das Playoff-Hinspiel beim griechischen Meister mit 2:0 (0:0). Vier Wochen nach der 0:2-Niederlage in der Ligaphase an selber Stelle gelang damit diesmal die Revanche.
Champions-League-PlayoffsLeverkusen souverän – Bodö/Glimt schlägt Inter
Lesezeit: 3 Min.
Dank Patrik Schick verschafft sich Bayer Leverkusen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen Olympiakos. Bodö/Glimt gelingt die Überraschung gegen Inter.
Rassismus-Zwischenfall um Vinícius Jr.:Der nächste atemberaubende Eklat
Vinícius erzielt ein Traumtor, gerät mit dem Publikum aneinander und wird von einem Gegenspieler beleidigt, den Kylian Mbappé danach einen „verdammten Rassisten“ nennt: Reals 1:0 bei Benfica verkommt zur Randgeschichte eines denkwürdigen Abends.
