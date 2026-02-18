Zum Hauptinhalt springen

Champions-League-PlayoffsLeverkusen souverän – Bodö/Glimt schlägt Inter

Lesezeit: 3 Min.

Mann des Tages: Patrik Schick
Mann des Tages: Patrik Schick (Foto: One Inch Productions/Imago)

Dank Patrik Schick verschafft sich Bayer Leverkusen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen Olympiakos. Bodö/Glimt gelingt die Überraschung gegen Inter.

Bayer Leverkusen hat bei Olympiakos Piräus einen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Dank Doppelpacker Patrik Schick gewann der Fußball-Bundesligist das Playoff-Hinspiel beim griechischen Meister mit 2:0 (0:0). Vier Wochen nach der 0:2-Niederlage in der Ligaphase an selber Stelle gelang damit diesmal die Revanche.

