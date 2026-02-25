Es gab am Dienstagabend in der Bayarena diesen einen Moment, in dem das bis dahin bewundernswert verständnisvolle Publikum doch noch die Geduld verlor und Protest einlegte. Seufzen, Raunen, Pfiffe und zornige Rufe kamen von den Rängen, als Spielmacher Aleix García einen der wenigen gelungenen Leverkusener Tempoangriffe vorsätzlich zum Erliegen brachte. Der Spanier stoppte seinen Vormarsch mit Ball und sendete mit den Händen eine eindeutige Geste an die Kollegen: tranquillo muchachos, immer mit der Ruhe, Leute! Statt nach links in den Strafraum von Olympiakos Piräus abzubiegen, trat er nach rechts den Rückzug Richtung Heimat an, um den Ball in die Obhut eines Abwehrpostens zu leiten. Auf der Anzeigetafel stand die Doppelnull, und García befand, dass es gut war.

Dieses 0:0, mit dem Bayer 04 und der griechische Meister schließlich auseinandergingen, war ganz sicher kein 0:0 der besseren Sorte. Immerhin hat das auch niemand behauptet. „Die Leistung war leider nicht so gut“, bedauerte Jonas Hofmann im Namen der Mannschaft. Doch die Leistung reichte zum Nötigsten, Bayer steht dank des 2:0-Erfolgs aus dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League. Lediglich am Anfang und am Ende der Partie hatten die Leverkusener ein paar vorzeigbare Torchancen gehabt, die aber allesamt von Patrik Schick vergeben wurden. Piräus hingegen erfuhr, dass der Slogan von Frau Sommer aus der Kaffee-Werbung seine Berechtigung hat: Mühe allein genügt nicht. Meistens endeten die Anstrengungen der Griechen beim gut aufgelegten Verteidiger Edmond Tapsoba, der mit stoischer Ruhe und starken Beinen einen Angriff nach dem nächsten abfing.

Dank der Beförderung in die nächste Runde hat Bayer den ersten Teil seines Saisonplans erfüllt. Das Achtelfinale hatte Sportchef Simon Rolfes als Ziel ausgerufen, ab sofort ist die Champions League ein Bonusprogramm. Die Freude darüber blieb dennoch getrübt. Überall in der Bayarena waren sogar die Hilfeschreie von Spielern und Offiziellen zu hören: Bloß nicht die Bayern, lautete deren Inhalt. Denn die Chance, dass der FC Bayern der nächste Gegner wird, liegt wegen der Rangliste der verbliebenen Teilnehmer – die sich aus der Vorrundentabelle ergibt – und wegen der darauf bauenden Wettbewerbsordnung für die Playoffs bei 50:50. Alternativ steht der FC Arsenal zur Wahl. Und egal ob Trainer, Manager, Kapitän, Torwart – sämtliche nach dem bevorzugten Gegner befragten Leverkusener möchten lieber gegen die Londoner spielen.

Das ist kein Affront gegen die Bayern, es ist Angst vor Überdruss. Die Begegnung zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern könnte demnächst so oft auf dem Programm stehen, dass Psychologen dafür möglicherweise eine neue Phobie benennen müssen – für jene Fans, die Angst bekommen, nie wieder ein anderes Spiel sehen zu dürfen.

Zwischen den Europapokalspielen stünde auch noch die Bundesligapartie an

Brächte das Los am Freitagvormittag Bayer und die Bayern zusammen, würden die beiden Mannschaften Mitte März binnen acht Tagen dreimal gegeneinander spielen müssen, denn zwischen den Europacup-Spielen steht noch die Bundesligapartie in der Bayarena an. Im April folgt dort außerdem in gleicher Besetzung das Halbfinale im DFB-Pokal. Das liefe dann, um es mit dem Titel eines Motörhead-Albums zu sagen, auf den Overkill hinaus.

Eine Reise nach London, meint Jonas Hofmann, hätte zudem „ein bisschen mehr Europapokal-Flair“. Außenseiter wird Bayer 04 im Achtelfinale allerdings so oder so sein. Arsenal oder Bayern – Pest oder Cholera? Trainer Kasper Hjulmand lächelte den Einwand beiseite: „Nein, es ist super“, sagte er, „das sind zwei der besten Teams Europas, und das wünschen wir uns ja: gegen die besten Mannschaften zu spielen.“ Aber bloß nicht gegen die Bayern!