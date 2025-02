Von Sebastian Fischer, Leverkusen

In der Regel sind Fußballtrainer zufrieden, wenn ihre Prognosen zutreffen, aber diesmal dürfte das anders gewesen sein. Seine für ihre Offensivkünste bekannte Mannschaft könne auch tief verteidigen, so hatte es Vincent Kompany vor dem Spiel angekündigt, aber der Gegner müsse sich das „verdienen“. Und nun saß der Coach des FC Bayern nach einem in vielerlei Hinsicht eindrucksvollen 0:0 am Samstagabend also in der Pressekonferenz in der BayArena und gab zu: Leverkusen habe es geschafft.