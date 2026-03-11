Pest oder Cholera, Hunger oder Durst, Arsenal oder Bayern – Bayer Leverkusen steckte bei der Wahl des Gegners fürs Achtelfinale der Champions League in einer Zwickmühle ohne Ausweg. Die Frage schien lediglich zu sein, gegen wen die Werkself aus dem Wettbewerb befördert werden würde. Zum Rückspiel am nächsten Mittwoch fahren die Leverkusener dennoch nicht chancenlos. Das erste Treffen endete 1:1, und es war der türkische Schiedsrichter Halil Umut Meler, der einem nicht unverdienten Heimsieg im Weg stand.