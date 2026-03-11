Pest oder Cholera, Hunger oder Durst, Arsenal oder Bayern – Bayer Leverkusen steckte bei der Wahl des Gegners fürs Achtelfinale der Champions League in einer Zwickmühle ohne Ausweg. Die Frage schien lediglich zu sein, gegen wen die Werkself aus dem Wettbewerb befördert werden würde. Zum Rückspiel am nächsten Mittwoch fahren die Leverkusener dennoch nicht chancenlos. Das erste Treffen endete 1:1, und es war der türkische Schiedsrichter Halil Umut Meler, der einem nicht unverdienten Heimsieg im Weg stand.
Bayer gegen ArsenalEin fragwürdiger Elfmeter bringt Leverkusen um den Lohn
Lesezeit: 3 Min.
Bayer Leverkusen ist kurz davor, den Favoriten Arsenal in der Champions League zu bezwingen. Doch in der 89. Minute reicht dem Schiedsrichter ein minimaler Kontakt, um Kai Havertz den Ausgleich zu ermöglichen.
Von Philipp Selldorf, Leverkusen
Kai Havertz bei Arsenal:Die Heimkehr des Edeljokers
Lange fiel Kai Havertz durch Verletzungen aus. Jetzt kommt er mit Arsenal in der Champions League zu seinem Ausbildungsverein Leverkusen zurück – wo man ihn immer noch sehr schätzt.
Lesen Sie mehr zum Thema