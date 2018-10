7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Leverkusen Angst lähmt Fuß

Die zaghafte Bayer-Elf wagt sich kaum einmal vor Gegners Tor - der 14. Tabellenplatz spiegelt den aktuellen Leistungsstand wieder.

Von Christoph Ruf, Freiburg

Es war 15 Uhr 17, als der Puls der Freiburger Zuschauer zum ersten Mal in Wallung kam. Zu diesem Zeitpunkt traf Luca Waldschmidt mit einem 18-Meter-Schuss den Pfosten des Leverkusener Tors. Drei Minuten später beendete Schiedsrichter Bastian Dankert allerdings bereits eine Partie, die mit dem 0:0 das einzige Ergebnis hatte, das zu dieser schwachen Bundesligapartie passte.

Bei den kampfstarken, aber spielerisch enttäuschenden Leverkusenern unternahm Verteidiger Sven Bender gar nicht erst den Versuch, den Auftritt schönzureden: "Am Schluss mussten wir uns beim Pfosten bedanken." Die bisherige Bilanz der Mannschaft, so Bender, sei nichtsdestotrotz enttäuschend: "Sieben Punkte aus sieben Spielen sind sicher nicht der Anspruch von Bayer Leverkusen."

Schon im ersten Durchgang forderten beide Mannschaften den Zuschauern ein Höchstmaß an Geduld ab. Auf beiden Seiten schien die Angst vor einer weiteren Niederlage die Aktionen zu lähmen, nach wenigen Minuten hatten die Zuschauer den Eindruck, als hätten sich beide Teams auf ein torloses Remis geeinigt. Ein Distanzschuss von Kai Havertz kurz vor dem Seitenwechsel, der das Tor nur um ein paar Zentimeter verfehlte (43.), sollte die einzige Chance der Leverkusener bleiben, im zweiten Durchgang hatte SC-Keeper Alexander Schwolow gar nichts mehr zu tun.

Den Freiburgern merkte man hingegen in den ersten 45 Minuten die Verunsicherung nach dem schwachen Auftritt beim 1:4 in Augsburg in vielen Aktionen an: Defensiv agierten sie konzentriert, bei eigenem Ballbesitz war das Spiel aber von Fehl- und Rückpässen geprägt. Angreifer Nils Petersen musste wegen seiner Schultereckprellung erneut pausieren. Und zu allem Unglück musste nach gut einer halben Stunde auch noch Florian Niederlechner ersetzt werden. Der neben Petersen zweite herausragende SC-Stürmer verletzte sich nach einem Pressschlag, eine Kernspinuntersuchung am Montag soll Aufschluss darüber geben, ob eine Bänderverletzung vorliegt. Nach dem Seitenwechsel kam mit Luca Waldschmidt ein weiterer Angreifer - prompt wurde das Offensivspiel besser. In der 73. Minute verfehlte dann Christian Günter, der im letzten Moment von Leverkusens Mitchell Weiser gestört wurde, nach Flanke von Robin Koch das Tor nur knapp. Es war die erste Chance für Freiburg, das danach das Chancenverhältnis auf 3:1 schraubte. Denn kurz darauf hatten Waldschmidt mit seinem Pfostenschuss (90.) und Günter (90. +2.) weitere Abschlüsse gegen eine Leverkusener Mannschaft, die auch nach dem Schlusspfiff erstaunlich unambitioniert auftrat: "Wir sind gerade dabei, uns alles hart zu erkämpfen", sagte Bender noch. "Es geht zur Zeit eben nur über die Basics." Ob der Ausgang der Partie für den unweit von Freiburg, in Waldkirch-Kollnau, aufgewachsenen Leverkusener Trainer Heiko Herrlich erfreulich ist, wird sich weisen. Dass der derzeitige Tabellenplatz (14.) rein gar nichts mit dem gegenwärtigen Leistungsstand der Bayer-Elf zu tun hätte, konnte man am Sonntag jedenfalls nicht behaupten. Zwar blitzte die individuelle Klasse von Spielern wie Jonathan Tah oder Julian Brandt immer mal wieder kurz auf. Doch wenn eine Mannschaft gegen einen verunsicherten Gegner wie Freiburg nicht ein Mal gefährlich in den Strafraum kommt, ist die Lage nicht rosig.

Dass diese Erkenntnis nicht in eine Trainerdiskussion münden muss, betonte Geschäftsführer Rudi Völler nach dem Abpfiff sofort: Die Debatte sei "von außen hereingetragen" worden, intern sei Herrlich unumstritten. Auch der Trainer blieb gelassen. Wer einen Vertrag als Coach unterschreibe, wisse, dass irgendwann Diskussionen aufkommen werden, sagte er: "Aber der Trend geht nach den drei Auftaktniederlagen in die richtige Richtung."