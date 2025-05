Von Javier Cáceres

Es gibt wenig, was sich der Fußballtrainer Xabi Alonso in seinem 44. Lebensjahr vorwerfen könnte. Am Freitagmittag verriet er allerdings doch eine Sache. Er bedauere, sagte er auf dem Podium des Leverkusener Medienraums, dass er trotz seiner Zeit als Fußballprofi beim FC Bayern und trotz den nahezu drei Jahren als Coach von Bayer 04 der Sprache Goethes nicht hinreichend mächtig geworden ist, um eine „propere Pressekonferenz“ abzuhalten. Deshalb bestätigte er auf Englisch, was schon seit Monaten im kollektiven Bewusstsein der Branche als Fakt fest verankert war: Ein Jahr nach dem Gewinn des Doubles aus deutscher Meisterschaft und Pokal wird er Leverkusen vor Ablauf seines bis 2026 geschlossenen Vertrages verlassen. „Da habt ihr die Ankündigung, der ihr hinterhergejagt seid“, sagte er mit einem Schmunzeln.