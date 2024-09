Detailansicht öffnen (Foto: RODGER BOSCH/AFP)

Gen Himmel gerichtet: Während eines Rugby-Testspiels in Kapstadt führt Südafrikas Siya Kolisi einen stummen Jubel-Dialog mit höheren Mächten, nachdem er einen Versuch gegen das neuseeländische Team vollendet hat.

Detailansicht öffnen (Foto: DANTE FERNANDEZ/AFP)

Hochgehängt: Der uruguayische Stürmer Luis Suárez hat im WM-Qualifikationsspiel zwischen Uruguay und Paraguay seine letzte Partie für die „Celeste“ bestritten. Während der anschließenden Abschiedszeremonie hängt er gemeinsam mit seiner Familie an dem nach ihm benannten Tor im Stadion Centenario in Montevideo.

Detailansicht öffnen (Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Jubeeel! Nach ihrem zweiten Treffer gegen die Niederlande lässt sich die argentinische U20-Nationalspielerin Serena Rodriguez von ihren Teamkolleginnen im Stadion von Cali, Kolumbien, feiern.

Detailansicht öffnen (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP)

Reingehängt: Um sich für den MotoGP Grand Prix von San Marino einen guten Startplatz zu sichern, nutzt der italienische Ducati-Pilot Francesco Bagnaia jeden Zentimeter Spielraum.

Detailansicht öffnen (Foto: STRINGER/AFP)

Vielarmige Göttin: In einer Linie aufgereiht, balancieren die Akrobatinnen silberne Scheiben in einem Theater in Shenyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning.