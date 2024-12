Trainer Thomas Letsch kehrt acht Monate nach seiner Entlassung beim VfL Bochum zurück zu Red Bull Salzburg. Der 56-Jährige übernimmt als Chefcoach beim österreichischen Fußball-Spitzenklub und erhält dort einen Vertrag bis 2027. Pepijn Lijnders, früher Assistent von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, war am Montag entlassen worden. „Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe“, sagte Letsch, der rund um den Trainingsstart am 3. Januar offiziell vorgestellt werden soll.