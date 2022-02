Ihre Meinung zu Olympia in Peking

Die Winterspiele finden vom 4. bis zum 20. Februar in Peking statt und zeigen, wie weit sich der Sport von jenen Werten entfernt hat, die er propagiert.

Am Freitag starten die Winterspiele in Peking: Bei der Eröffnung werden die Staatschefs der meisten westlichen Länder fehlen, Amerikaner, Briten und Kanadier haben einen diplomatischen Boykott verkündet. Europa hingegen fehle es an Haltung, kommentiert SZ-Autor Josef Kelnberger.