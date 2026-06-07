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Leroy Sané vor der WMDer Spieler mit den hundert Leben

Lesezeit: 4 Min.

Leroy Sané traf gegen duie USA und bescherte dem DFB damit einen 2:1-Sieg.
Leroy Sané traf gegen duie USA und bescherte dem DFB damit einen 2:1-Sieg. Federico Gambarini/dpa

Leroy Sanés Karriere in der Nationalelf schien schon mehrmals vorbei zu sein, allein seine WM-Nominierung galt als Überraschung. Nach der Verletzung von Lennart Karl rückt er gegen die USA in die Startelf, trifft – und steht vor einem Stammplatz.

Von Martin Schneider, Chicago

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Nathaniel Brown war der erste, dann kam Felix Nmecha, kurz darauf Florian Wirtz. Aleksandar Pavlovic, der beim FC Bayern dafür bekannt ist, häufig (manche sagen: immer) der erste Torschützengratulant zu sein, verpasste diesmal einen Spitzenplatz, er klatschte erst noch mit Kai Havertz ab. Immer mehr Spieler kamen, und irgendwann waren wirklich jeder einzelne Feldspieler und auch noch alle in der Nähe befindlichen Auswechselspieler zu Leroy Sané geeilt, um ihn zu herzen oder freundschaftlich auf den Kopf zu schlagen. In der Spitze standen 15 deutsche Fußballer um den Torschützen herum, der gerade in Chicago das Tor zum 2:1-Sieg für das DFB-Team gegen die USA im letzten Test vor der WM erzielt hatte. Und es ist keine gewagte Behauptung, dass zuvor in der Spitze mehr als 15 deutsche TV-Zuschauer über Sané geschimpft hatten. Über seinen Freistoß, den er kurz davor hoch übers Tor geballert hatte. Über seine Leistung allgemein. Und: Warum ist der überhaupt dabei und steht auch noch in der Startelf?

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