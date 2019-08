9. August 2019, 14:57 Uhr Leroy Sané und FC Bayern Guardiola: "Er hat mir nicht gesagt, dass er gehen will"

Der City-Coach glaubt an einen Verbleib des verletzten Leroy Sané. Der FC Bayern gewinnt einen Test 23:0. Der in Chemnitz entlassene Stürmer Daniel Frahn erwägt eine Klage.

Meldungen im Überblick

ManCity, Leroy Sane: Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City rechnet mit einer Rückkehr des am Kreuzband verletzten Leroy Sane erst im Frühjahr 2020. "Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin kein Arzt, aber normalerweise dauert so etwas sechs, sieben Monate. Hoffentlich ist er im Februar oder März zurück", sagte der Spanier am Freitag. Guardiola geht daher auch weiter nicht von einem Transfer des 23-Jährigen zu Bayern München aus. "Er hat mir nicht gesagt, dass er gehen will. Ich habe ihn immer als unseren Spieler angesehen. Hoffentlich wird er sich gut erholen. Alle hier werden ihm so gut es geht helfen", sagte Guardiola. City hatte am Donnerstag bestätigt, dass Sanes Kreuzband im rechten Knie beschädigt ist und operiert werden muss. Der frühere Schalker hatte sich die schwere Verletzung am vergangenen Sonntag im Community Shield gegen den FC Liverpool (5:4 i.E.) zugezogen. Sane wurde bereits in der 13. Minute ausgewechselt. Der Flügelspieler hatte sich zuvor bei einem Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold das Knie verdreht und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden.

FC Bayern, Test: Der Meister hat in einem Freundschaftsspiel im Trainingslager die Zuschauer mit einem Schützenfest erfreut. Beim Debüt von Lucas Hernández gewann der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit 23:0 (11:0) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse. Vor 2500 Zuschauern erzielten Corentin Tolisso (4), Robert Lewandowski (3), Leon Goretzka (3), Kwasi Okyere Wriedt (3), Thomas Müller (3), Renato Sanches (2), Sarpreet Singh, Serge Gnabry, Alexander Nollernberger und Leon Dajaku die Tore am Sportplatz in Rottach-Egern. Dazu erzielten die Gastgeber ein Eigentor. Tolisso traf vor der Pause sogar viermal binnen fünf Minuten. Für Henández, der im März nach seiner Verpflichtung für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro am Knie operiert worden war, war es das erste Spiel für die Münchner. Am Montag steht für den FC Bayern eine gute Woche nach dem verlorenen Supercup-Spiel gegen Borussia Dortmund das zweite Pflichtspiel an. Dann sind die Münchner bei Energie Cottbus im DFB-Pokal zu Gast. Vier Tage später eröffnen sie gegen Hertha BSC die neue Bundesliga-Saison.

Tennis, Männer: Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Montreal in das Viertelfinale eingezogen. Der 22-Jährige gewann am Donnerstag mit einiger Mühe in über zweieinhalb Stunden mit 7:5, 5:7, 7:6 (7:5) gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili und revanchierte sich damit für die Halbfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in Hamburg Ende Juli. Der Weltranglisten-Siebte Zverev hatte das Turnier in Kanada 2017 gewonnen und trifft nun auf Karen Chatschanow. Der Russe entschied das Duell mit dem kanadischen Top-Talent Félix Auger-Aliassime an dessen 19. Geburtstag mit 6:7 (7:9), 7:5, 6:3 für sich. Im direkten Vergleich mit dem Weltranglisten-Achten Chatschanow führt Zverev 2:1.

Fußball, Chemnitz: Nach seiner Entlassung erwägt der Fußball-Profi Daniel Frahn offenbar rechtliche Schritte gegen seinen Ex-Arbeitgeber Chemnitzer FC. "Man muss sowieso dagegen vorgehen", sagte Daniel Scheinhardt, der Frahn für die Beraterfirma Coaches & More vertritt, am Donnerstag dem Internetportal "Sportbuzzer" mit Blick auf das Vorgehen wegen der Kündigung durch den Fußball-Drittligisten. Weitere Auskünfte wollte Scheinhardt nicht geben. Frahn selbst hat sich bisher noch gar nicht zu dem Geschehen geäußert. Der CFC hatte sich am Montag von seinem Kapitän getrennt. Frahn wird Nähe zur rechten Szene vorgeworfen. Der Stürmer hatte während des Spiels am vergangenen Samstag beim Halleschen FC im Gästeblock zwischen CFC-Fans gesessen, die der mutmaßlich rechtsradikalen Szene zugeordnet werden.

Brasilien, Fußball: Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Gabriel Jesus ist nach seinem Platzverweis im Copa-América-Finale für zwei Monate gesperrt worden. Der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL verhängte die für alle Länderspiele gültige Sanktion am Donnerstag. Gabriel Jesus muss zudem eine Strafe in Höhe von 30 000 US-Dollar (rund 27 000 Euro) zahlen, der brasilianische Verband noch einmal zusätzlich 15 000 US-Dollar (rund 13 500 Euro). Der 22 Jahre alte Stürmer vom englischen Meister Manchester City hatte beim 3:1-Endspielsieg der Brasilianer am 7. Juli gegen Peru in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen und sich darüber auch auf dem Weg in die Kabine lautstark beschwert. Gegen die Sperre kann innerhalb von sieben Tagen Einspruch eingelegt werden.