Leroy Sané„Galatasaray als Ganzes hat mich sehr beeindruckt“

Nationalspieler Leroy Sané ist bei seiner Ankunft in Istanbul begeistert empfangen worden. Der 29-Jährige landete in der Nacht auf Donnerstag in der türkischen Metropole und kletterte bereits mit dem Schal von Galatasaray Istanbul um den Hals aus dem Privatjet. Sanés Vertrag bei Bayern München läuft Ende des Monats aus, der Angreifer kann den Rekordmeister deshalb ablösefrei verlassen.

„Es gab viele Angebote. Aber Galatasaray als Ganzes hat mich sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt von der Atmosphäre, von der Größe des Klubs, davon, wie sehr sie mich wollten, wie viel Interesse sie an mir gezeigt haben. Deshalb bin ich bei Galatasaray“, sagte Sané am Flughafen: „Ich bin den Fans sehr dankbar. Es bedeutet mir sehr viel, dass sie zu dieser Stunde hierher gekommen sind. Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel vor diesen Fans.“

In einem Statement in den Sozialen Netzwerken hat sich Sané wiederum von den Fans des FC Bayern verabschiedet. Er habe sich nach „fünf intensiven Jahren“ dazu entschieden, ein neues Kapitel zu beginnen, schrieb er. Er sei „unglaublich stolz, das Trikot des besten und größten Clubs in Deutschland in mehr als 200 Spielen getragen zu haben“ und werde die gemeinsam gewonnenen Titel immer schätzen, erklärte Sané. Neben Trainerstab, Teamkollegen und weiteren Vereinsmitarbeitern dankte er besonders den Fans für die Zeit und die Erinnerungen, die man zusammen geschaffen habe. Er werde „ewig dankbar“ dafür sein, so der Offensivmann.

Galatasaray-Fans am Flughafen. (Foto: Murat Akbas/dpa)

Galatasaray hat den Wechsel noch nicht bestätigt, aber angekündigt. „Die offiziellen Verhandlungen mit Fußballprofi Leroy Aziz Sané über seinen Wechsel zu unserem Verein haben begonnen“, teilte der türkische Spitzenklub am Mittwochabend mit. Nach seiner Landung sollte Sané zunächst den Medizincheck absolvieren, anschließend seinen Vertrag unterschreiben. Sané winkt in Istanbul angeblich ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro netto.

Kurz vor Mitternacht ließ Galatasaray seine Fans an der Anreise des Neueinkaufs teilhaben: Via Youtube war der Flugzeugtracker für Sanés Maschine abrufbar, über Ungarn und Rumänien näherte sich der Flieger der türkischen Metropole – unterlegt wurde alles mit stimmungsvoller Stadionmusik. Auch sein Empfang am Flughafen wurde live übertragen, zeitweise schauten mehr als zwei Millionen Fans dabei zu.