Von Christof Kneer

Es hat sich selbst in der Welt des Transferwahnsinns noch nicht genügend herumgesprochen, dass der 18-jährige Artur Degraf von der U19 des SSV Ulm gerade zur zweiten Mannschaft des FC Bayern gewechselt ist. Der Spieler hat es in der U19-Bundesliga auf gute 14 Saisontore gebracht, die einleuchtendste Kaufempfehlung leitet sich allerdings aus dem Umstand ab, dass Degraf ein Rechtsfuß ist, „der sich auf dem linken Flügel am wohlsten fühlt“, wie unterschiedlichen Quellen nahezu wortgleich zu entnehmen ist. Und damit direkt zu Leroy Sané, einem Linksfuß, der sich auf dem linken Flügel nicht am wohlsten fühlt.