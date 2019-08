2. August 2019, 17:00 Uhr Leroy Sané Signale nach München

Leroy Sané hat sich offenbar für den FC Bayern entschieden. Der Wechsel befindet sich in den letzten Verhandlungsrunden - es geht um eine Rekord-Ablöse und ein Rekord-Gehalt.

Von Benedikt Warmbrunn

Fast 14 Monate ist es her, dass Fußballdeutschland schon einmal gespannt darauf gewartet hat, was Leroy Sané sagen wird. Anfang Juni 2018 hatte Bundestrainer Joachim Löw den Angreifer überraschend aus seinem Kader für die WM in Russland gestrichen, Sané galt nun als das schludrige Talent, als ein hochbegabter Fußballer, der sich mit der Einstellung eines Hallodris den Weg zu einem der besten Fußballer der Welt selbst erschwert. Was also würde Sané sagen? Der Angreifer, der damals 22 Jahre alt war ...