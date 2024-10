Von Jonas Beckenkamp

Glücksbringer und Gratulant in einem, diese Rolle scheint Dirk Nowitzki in diesem Jahr zu perfektionieren. Der einzige männliche deutsche Athlet, der je einen Titel in der US-Basketballliga NBA gewann, war im Sommer dabei, als die deutschen 3x3-Frauen in Paris Olympiasiegerinnen wurden. Ganz vorn saß er da in der Arena, wie ein Fan, der sich einfach freute. Der 46-Jährige ist zwar längst kein Aktiver mehr, aber das Geschehen verfolgt er minutiös – das gilt nun auch für den erstaunlichen Titelgewinn von Leonie Fiebich und Nyara Sabally, beide 24 Jahre alt, in der WNBA in der vergangenen Nacht.