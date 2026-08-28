Bei den Verantwortlichen des VfL Bochum dürfte zuletzt die Hoffnung auf einen echten Transfercoup aufgekommen sein: Leon Goretzka könnte ein ganzes Jahr beim Verein bleiben und in der zweiten Liga aushelfen. Nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München in diesem Sommer ausgelaufen und nach insgesamt acht Jahren nicht verlängert worden war, hielt sich der Mittelfeldspieler nach dem DFB-Aus bei der Weltmeisterschaft mit einem Privattrainer bei seinem Heimatverein fit. Eigentlich war mit einem kurzen Gastspiel des gewiss begehrten und zudem ablösefreien Goretzka gerechnet worden. „Ich habe das große Glück, in einer privilegierten Situation zu sein“, betonte er selbstbewu­sst. Stattdessen hielt er sich länger als erwartet am Bochumer Gelände auf. Ganz so privilegiert schien seine Position offenbar nicht zu sein. Immerhin hat der 31-Jährige nun einen neuen Klub präsentiert. Oder muss man sagen: doch noch?