2. August 2018, 17:02 Uhr Leon Goretzka beim FC Bayern "Er passt in unsere Mannschaft" - aber wohin genau?

Sommerzugang Leon Goretzka wird beim FC Bayern vorgestellt.

Der Klub präsentiert ihn als ein Beispiel dafür, dass er in Zukunft wieder eine "deutsche Kabine" haben will.

Auf welcher Position Goretzka spielen könnte, ist noch unklar - es dürfte auch davon abhängen, ob etwas Arturo Vidal oder Thiago Alcántara die Bayern noch verlassen.

Von Benedikt Warmbrunn

"Hallo", sagt Leon Goretzka, er betritt den Raum als Letzter. Freundliches Gebrummel mit erkennbarem bayerischem Einschlag empfängt ihn. Leon Goretzka schaut sich um, dann korrigiert er sich, er sagt: "Servus."

Der Umgang mit der Sprache ist ein wichtiges Thema an diesem Donnerstagmittag. In seinem fensterlosen Pressestüberl präsentiert der FC Bayern den bisher einzigen echten Zugang der Mannschaft in diesem Sommer (Serge Gnabry war an Hoffenheim ausgeliehen, startet aber auch erst jetzt in München), und weil ein einziger Zugang für eine dem eigenen Anspruch nach große Mannschaft relativ wenig ist, dazu noch in Zeiten des anstehenden personellen Umbruchs, präsentieren sie diesen Leon Goretzka nun erst recht als Vertreter einer neuaufgelegten Transferstrategie. Sie präsentieren ihn als, Trommelwirbel: deutschen Spieler.

Goretzka steigt die wenigen Stufen auf die Empore hoch, er setzt sich zwischen Pressesprecher Dieter Nickles und Sportdirektor Hasan Salihamidzic, dann sagt Goretzka noch einmal: "Servus."

Ein Wort nur, das aber reicht, um zu signalisieren, dass Leon Christoph Goretzka, geboren im Februar 1995 in Bochum, zuletzt fünf Jahre lang Profifußballer beim FC Schalke o4, bis zum Frühjahr umworben von vielen europäischen Spitzenvereinen, bereits angekommen ist in München, nach einer knappen Woche. Es folgt das übliche Frage-Antwort-Spiel einer Spielerpräsentation, es geht darum, auf welcher Position sich Goretzka sieht, welche Rolle er in der Mannschaft übernehmen will, und Goretzka macht das alles brav mit.

Er spiele "am liebsten auf der Achterposition", also auf der nicht ganz defensiven Stelle im Zentrum - aber er sei auch "relativ flexibel" einsetzbar und daher "bereit, mehrere Positionen in Angriff zu nehmen". Außerdem sieht sich der 23 Jahre alte Nationalspieler "in der Lage", einmal eine Führungsrolle zu übernehmen; "zuallererst" wolle er aber auf dem Platz seine Leistung zeigen, "sonst braucht man nicht groß das Wort zu erheben". Goretzka, das zeigen seine Antworten schnell, ist ein höflicher Mensch, und er ist ein Mensch, der ganz genau weiß, was er von sich selbst erwartet.