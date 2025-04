Von Johannes Schnitzler

Jetzt also auch noch: Torschützenkönig. 52 Treffer hat Leon Draisaitl in dieser Saison in der nordamerikanischen Eishockeyprofiliga NHL erzielt, kein anderer kam dieser Marke auch nur nahe. Dafür erhält Draisaitl die Maurice „Rocket“ Richard Trophy, benannt nach dem ersten Spieler, der in einer NHL-Saison 50 Tore geschossen hat.