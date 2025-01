Eishockey:Draisaitls Oilers gewinnen NHL-Topspiel in Minnesota

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL den dritten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Minnesota Wild gewannen die Kanadier nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Kapitän Connor McDavid erzielte zwei Treffer und legte einen weiteren vor. Er schob sich in der ewigen Scorer-Liste der Oilers an Jari Kurri vorbei auf Platz zwei hinter Wayne Gretzky. Liga-Toptorjäger Draisaitl bereitete den ersten Oilers-Treffer vor.