Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL wieder in die Spur gefunden. Beim deutlichen 6:2-Erfolg gegen die New York Rangers steuerte der 29-Jährige einen Treffer und eine Vorlage bei. Draisaitl schraubte sein Scorerkonto in dieser Saison damit auf 30 Punkte.